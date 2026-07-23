Notre Dame de Paris di Cocciante 5 imperdibili date a Ferrara | Riccardo un mito Lavorare con lui è bellissimo

Notizia in breve

Ferrara ospita cinque date del tour italiano di Notre Dame de Paris, l’opera di Riccardo Cocciante. Lo spettacolo, in scena a quasi 25 anni dal debutto, attrae ancora migliaia di spettatori. Tra i protagonisti, Riccardo è stato definito un mito e si è detto felice di lavorare con lui. La città si conferma come una delle tappe principali di questa tournée, che mantiene vivo l’interesse per il musical.