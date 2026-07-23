Notre Dame de Paris di Cocciante 5 imperdibili date a Ferrara | Riccardo un mito Lavorare con lui è bellissimo
Ferrara ospita cinque date del tour italiano di Notre Dame de Paris, l’opera di Riccardo Cocciante. Lo spettacolo, in scena a quasi 25 anni dal debutto, attrae ancora migliaia di spettatori. Tra i protagonisti, Riccardo è stato definito un mito e si è detto felice di lavorare con lui. La città si conferma come una delle tappe principali di questa tournée, che mantiene vivo l’interesse per il musical.
Ferrara, 23 luglio 2026 – È Ferrara una delle protagoniste del tour italiano di Notre Dame de Paris, l'opera popolare di Riccardo Cocciante che, a quasi venticinque anni dal debutto italiano, continua a richiamare migliaia di spettatori. La prima delle date ferraresi, mercoledì 22 luglio, ha confermato il forte richiamo dello spettacolo, accolto da un pubblico numeroso che ha tributato lunghi applausi. Nella bella cornice verde di Piazza Ariostea, questo iconico musical firmato da Cocciante rimarrà fino a domenica, in 5 imperdibili date, molte delle quali sold out. La tappa estense. La tappa estense rientra nel tour RoadTo25Anniversary, il percorso che accompagna il musical verso il venticinquesimo anniversario della prima rappresentazione italiana del 2002. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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Notre Dame de Paris IL TEMPO DELLE CATTEDRALI
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