“Le temps des cathédrales.” è più di una colonna sonora. È slancio firmato Riccardo Cocciante e va in scena anche questa sera per la rassegna ‘Un’estate da BelvedeRe’, a Caserta. Tre giorni di spettacolo per una magia che dal 16 al 19 luglio si rinnova con “Notre Dame de Paris”. Nella piazza del Plebiscito della Reggia di Caserta, con la storia di Esmeralda, ogni sera il tempo si ferma. Le luci si abbassano e d’improvviso non sei più davanti ad un palco. Sei sotto le volte di pietra di Notre Dame, con l’odore d’incenso e il vento che passa tra i rosoni. Notre Dame de Paris non è uno spettacolo. È un mito. Da 27 anni risale sulla scena e ogni volta è la stessa vertigine: una cattedrale che prende fiato, un amore che brucia, un destino che canta. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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© 361magazine.com - Notre Dame de Paris, a Caserta un mito che vive sulla spinta della genialità musicale di Cocciante

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