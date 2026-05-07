Notre Dame De Paris Cabaret con Santo Palumbo e concerti per la Festa della mamma | cosa fare nel weekend

Il fine settimana inizia con una serie di eventi nel territorio. Tra le principali iniziative, una rappresentazione di Notre Dame De Paris, che si terrà in città e rappresenta l’unica data in Calabria. Oltre al musical, ci sono anche spettacoli di cabaret con Santo Palumbo e concerti dedicati alla Festa della mamma. Questi appuntamenti si svolgeranno in vari luoghi e sono stati annunciati come parte delle proposte per i giorni di festa.

Un nuovo weekend è in partenza con la guida agli eventi clou del fine settimana. Musical protagonista con il colossal Notre Dame De Paris che farà tappa in città, unica nella regione Calabria. Gran Galà di Primavera invece al Cilea e cabaret al Cineteatro Odeon con Santo Palumbo. Iniziativa.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Notre Dame De Paris ritorna al PalaSele di Eboli con tre date imperdibiliTornano a risuonare in Campania le campane di NOTRE DAME DE PARIS: a quattro anni di distanza dallo show dedicato al ventennale del suo debutto in... Dopo il successo de La Divina Commedia, Pegna invita i reggini al colossal Notre Dame De ParisIl promoter: "La scommessa di presentare in Calabria spettacoli unici, colossal straordinari come questo, è stata ancora una volta premiata da ben... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Reggio, oltre settemila biglietti già venduti per il colossal Notre Dame de Paris; Notre Dame De Paris al Palasele di Eboli (Sa) – Photogallery; Irene Albanese, passione nata con Notre Dame de Paris; Martina Esposito ballerina in Notre Dame de Paris: Giro l'Italia ballando sulle musiche di Riccardo Cocciante. Notre Dame De Paris arriva a Reggio: via all’allestimento al PalacalafioreNotre Dame De Paris arriva a Reggio Calabria: cinque spettacoli al Palacalafiore e oltre 12mila biglietti già venduti ... citynow.it Reggio, al via al PalaCalafiore l’allestimento per il colossal ‘Notre Dame de Paris’La pianificazione dei lavori ha imposto lo spostamento della finale playoff della Domotek. Pegna: Dispiaciuto per questa imprevedibile coincidenza ... citynow.it Verso Notre Dame De Paris al Palacalafiore di Reggio Calabria dal 7 al 9 maggio 2026. Ultimi biglietti Ticketone. Info 0968441888 - facebook.com facebook Si aggiungono nuove date di Notre Dame de Paris! Dal 16 luglio 2026 | Caserta, Reggia di Caserta Dal 9 ottobre 2026 | Bergamo, ChorusLife Arena Dal 28 ottobre 2026 | Napoli, PalaPartenope Acquista ora i tuoi biglietti su buff.ly/KBTBuC2 x.com