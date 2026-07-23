Norma anti-maranza via libera del governo | cosa cambia ora

Il governo ha approvato una norma anti-maranza, riducendo la soglia di tolleranza per questa pratica. La decisione è stata presa durante una riunione del Consiglio dei ministri. La nuova legge prevede limiti più stringenti e maggiori controlli. Non sono stati forniti dettagli su eventuali sanzioni o procedure specifiche. La misura entrerà in vigore dopo la pubblicazione ufficiale sulla Gazzetta Ufficiale.

Il governo approva la norma anti maranza, con il Consiglio dei ministri che ha dato il via libera alla proposta di abbassare la soglia dell’imputabilità: "Si prevede che il minore che abbia compiuto quattordici anni e non abbia ancora compiuto diciotto anni sia, di regola, imputabile, salvo che risulti privo della capacità di intendere o di volere al momento del fatto". A margine del vertice, però, il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha voluto precisare che “è il tassello finale di un percorso iniziato col decreto Caivano. Non abbiamo abbassato l’età di imputabilità, abbiamo invertito l’onere della prova, per facilitare le indagini partendo dal presupposto che una persona di sedici anni sia in grado di intendere e di volere”. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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LA LEGGE ANTI MARANZA!

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