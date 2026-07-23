Il ministro della Giustizia ha dichiarato che la norma approvata dal governo non riduce l’imputabilità dei minori, contrariamente alle critiche delle opposizioni. La legge prevede un cambio nel procedimento, con l’onere della prova che viene invertito. Le opposizioni avevano definito la proposta come una “vergogna”, ma il ministro ha smentito queste affermazioni, sottolineando che non ci sono modifiche all’imputabilità dei minorenni.

“Con questa norma invertiamo l’onere della prova“. Il ministro della GiustiziaCarlo Nordioazzera le polemiche e smentisce le opposizioni che a suon di “vergonga” hanno attaccato la proposta del governo del disegno di legge sulle modifiche in materia di imputabilità del minore approvato dal Consiglio dei ministri. “Abbiamo approvato” un provvedimento “sull’imputabilità dei minori tra i 14 e i 18 anni. Non abbiamo abbassato l’età per la imputabilità del minore, che rimane di 14 anni, e non abbiamo inasprito le pene“, puntualizza il Guardasigilli spiegando che la novità riguarda la “presunzione di imputabilità“. In sostanza, ad oggi l’imputabilità del minore deve essere accertata positivamente caso per caso perché esiste “una sorta di presunzione di non imputabilità cioè di non capacità di intendere e di volere“. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Norma ‘anti-maranza’, Nordio smentisce opposizioni: ‘Non abbiamo abbassato imputabilità minori’

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