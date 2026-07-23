Il governo ha approvato un disegno di legge che modifica le norme sull'imputabilità dei minori. La premier ha affermato che chi commette un reato, anche se minorenne, deve essere ritenuto responsabile delle proprie azioni. La legge introduce nuove disposizioni che prevedono conseguenze legali più severe per i giovani autori di reati. La normativa sarà ora sottoposta alle procedure parlamentari per l'approvazione definitiva.

AGI - " Chi sbaglia deve rispondere delle proprie azioni. Anche quando è minorenne ". Su questo solco, tracciato dalla premier Giorgia Meloni, il governo ha approvato il disegno di legge che cambia le regole sull' imputabilità dei minori. Minori, cambiano le regole sulla imputabilità . A sintetizzare i contenuti del provvedimento è la stessa presidente del Consiglio: "Oggi il governo ha approvato un disegno di legge che cambia le regole sull'imputabilità dei minori, voglio spiegarvi cosa cambia e perché. Comincio da un principio che noi stiamo cercando di affermare in ogni ambito: chi aggredisce, chi rapina, chi devasta deve pagare sempre, anche se ha 15 o 16 anni". 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Il governo approva la norma 'anti maranza', Meloni: "Chi sbaglia risponde delle proprie azioni"

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