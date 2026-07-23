Il ministro della Giustizia ha aperto questa mattina un nuovo reparto destinato al regime del 41 bis in una casa circondariale in Sardegna, senza preavviso alle autorità regionali. La visita e l'inaugurazione sono state effettuate senza comunicazioni ufficiali, suscitando reazioni di sdegno da parte di rappresentanti politici regionali. La visita si è svolta nel carcere di Uta, con il ministro che ha presenziato all'apertura del reparto.

AGI - E' polemica a distanza tra Alessandra Todde e Carlo Nordio. Il blitz di questa mattina a Cagliari del Guardasigilli, che ha inaugurato il nuovo reparto destinato al del regime speciale del 41 bis nella Casa circondariale ' Ettore Scalas ' di Uta, sarebbe avvenuto all'insaputa delle istituzioni regionali. Todde, "scelta calata dall'alto". "L'inaugurazione di un reparto da 91 posti destinato al 41 bis, avvenuta senza alcuna comunicazione formale alla Regione e senza il minimo coinvolgimento delle istituzioni territoriali, è l'ennesima dimostrazione di una scelta calata dall'alto - ha commentato la presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde -. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Nordio inaugura il nuovo reparto del 41 bis a Uta senza avvisare. Todde e M5s: "Grave sgar...

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