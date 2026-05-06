A Oristano si svolge un incontro tra i rappresentanti del Movimento 5 Stelle, con la partecipazione di Conte e Todde, per discutere le iniziative da intraprendere nel prossimo triennio in Sardegna. Durante l’assemblea si analizzeranno le decisioni riguardanti le strategie politiche delle province e il ruolo del movimento nella regione. L’appuntamento si concentra sulle scelte che definiranno il percorso del movimento nel territorio sardo.

? Cosa scoprirai Cosa decideranno Conte e Todde per il prossimo triennio in Sardegna?. Come influirà l'assemblea di Oristano sulle strategie politiche delle province?. Quali risultati concreti emergeranno dal bilancio dei primi due anni?. Perché il Movimento ha scelto proprio Oristano per questo vertice?.? In Breve Appuntamento sabato 30 maggio alle ore 9.30 presso la città di Oristano.. Il coordinatore regionale Solinas ha annunciato l'incontro per la base del movimento.. Analisi dei primi due anni di governo e pianificazione del triennio successivo.. Obiettivo collegare le decisioni centrali con le esigenze delle province e periferie.. Sabato 30 maggio alle ore 9.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - M5S a Oristano: Conte e Todde per il futuro del movimento

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