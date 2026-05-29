Degradante tenere un paraplegico al 41 bis senza cure adeguate | la Corte Europea dei diritti dell' uomo condanna l' Italia per un detenuto del carcere di Parma

Notizia in breve

La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha condannato l’Italia per la condizione di un detenuto nel carcere di Parma. L’uomo, che si trova nel regime di 41 bis, è paraplegico e non ha ricevuto cure adeguate per la sua condizione. La decisione si basa sulla mancanza di assistenza sanitaria e sul trattamento ritenuto degradante nei suoi confronti. La sentenza riguarda il rispetto dei diritti fondamentali del detenuto.