Degradante tenere un paraplegico al 41 bis senza cure adeguate | la Corte Europea dei diritti dell' uomo condanna l' Italia per un detenuto del carcere di Parma

Da parmatoday.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha condannato l’Italia per la condizione di un detenuto nel carcere di Parma. L’uomo, che si trova nel regime di 41 bis, è paraplegico e non ha ricevuto cure adeguate per la sua condizione. La decisione si basa sulla mancanza di assistenza sanitaria e sul trattamento ritenuto degradante nei suoi confronti. La sentenza riguarda il rispetto dei diritti fondamentali del detenuto.

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La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha condannato l'Italia per il caso di Francesco Pelle, detenuto al 41 bis che attualmente si trova nel carcere di via Burla di Parma, ergastolano e paraplegico. “Il ricorrente non ha ricevuto cure mediche adeguate durante la detenzione. La sua condizione ha. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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