Nordio | Delinquenza minorile in aumento nuova norma per facilitare le indagini Inversione dell’onere della prova ora tocca al ragazzo dimostrare di non essere capace

Il ministro della Giustizia ha affermato che la delinquenza minorile è in aumento. Ha annunciato una nuova norma che semplifica le indagini, modificando l’onere della prova: ora spetta ai minorenni dimostrare di non essere in grado di commettere reati. La modifica riguarda l'imputabilità dei minori e fa parte di un disegno di legge approvato dal governo.

Carlo Nordio non usa giri di parole. Il ministro della Giustizia, uscito da Palazzo Chigi al termine del Consiglio dei ministri che ha varato il disegno di legge sull'imputabilità dei minori, ha puntato il dito contro un dato che definisce incontrovertibile: la delinquenza tra i giovanissimi è in crescita. E la riforma, secondo il Guardasigilli, serve proprio a questo, a dare agli inquirenti uno strumento in più per fare presto e bene. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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