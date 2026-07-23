Il governo ha approvato una legge che introduce la presunzione di imputabilità per i ragazzi tra i 14 e i 18 anni. La norma non prevede un inasprimento delle pene, ma stabilisce che si presuma la responsabilità penale di questi giovani in caso di reato. La decisione riguarda esclusivamente la presunzione, senza modificare le sanzioni previste. La misura è stata annunciata come una novità nel settore della giustizia minorile.

(Agenzia Vista) Roma, 23 luglio 2026 "E la novità, e non abbiamo nemmeno inasprito le pene, anche questo va detto, la novità riguarda la presunzione cosiddetta di di imputabilità. Detto in termini semplici: oggi la la imputabilità del minore deve essere accertata positivamente caso per caso, perché vi è una sorta di presunzione di non imputabilità, cioè di incapacità di intendere e di volere, da parte dell'infra-diciottene ultra-quattordicenne." Così il ministro della Giustizia Carlo Nordio alla conferenza stampa al termine del Consiglio dei Ministri a Palazzo Chigi. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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Nordio: Approvata presunzione imputabilità per i ragazzi dai 14 ai 18 anni

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