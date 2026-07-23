Il Parlamento ha approvato un provvedimento che stabilisce la presunzione di imputabilità per i minorenni tra i 14 e i 18 anni. L'età di imputabilità rimane a 14 anni e le pene non sono state inasprite. La legge riguarda esclusivamente la presunzione di responsabilità penale in questa fascia di età, senza modificare i limiti di età o le sanzioni applicabili.

(Agenzia Vista) Roma, 23 luglio 2026 "Abbiamo approvato un provvedimento sull'imputabilità dei minori tra i 14 e i 18 anni. Non abbiamo abbassato l'età per la imputabilità del minore, che rimane di 14 anni, e non abbiamo inasprito le pene. La novità riguarda la presunzione di imputabilità". Così il ministro della Giustizia Carlo Nordio, nella conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri in merito al disegno di legge sulle modifiche in materia di imputabilità del minore approvato dal Consiglio dei Ministri. Chigi Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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Nordio: Approvata presunzione imputabilità per minorenni tra i 14 e i 18 anni

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