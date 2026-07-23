nord sud ovest est underdog ma leggendari i miei 883 al gran finale

Il 9 ottobre arriverà su Sky e NOW la seconda stagione di Nord Sud Ovest Est, la serie dedicata agli 883. La produzione riprende la narrazione della band leggendaria, con nuove puntate che seguiranno le vicende dei protagonisti. La serie, creata da Sydney Sibilia, riprende la storia della band e dei loro successi. La data di uscita è stata annunciata durante un evento a Giffoni il 23 luglio 2026.

Giffoni, 23 luglio 2026 – Approderà il 9 ottobre su Sky, e in streaming su NOW, Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883, la seconda stagione della serie tv Sky creata da Sydney Sibilia e dedicata agli 883. “Seconda e ultima”, ha annunciato ieri al Giffoni film festival lo sceneggiatore, regista e showrunner Sydney Sibilia. Il titolo della seconda stagione è quello del secondo album del duo, Nord Sud Ovest Est, che uscì il 21 maggio 1993, stabilendo un record di vendite di 1 milione e 400mila copie. Dopo Hanno ucciso l’Uomo Ragno (tra le serie Sky Original più viste di sempre), nei nuovi 8 episodi Max Pezzali e Mauro Repetto sono interpretati ancora da Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Nord Sud Ovest Est - La leggendaria storia degli 883 - Teaser Trailer

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