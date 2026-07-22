Roma, 22 lug. (askanews) - Dagli anni '90 ad oggi, un successo che continua. A Giffoni è arrivata una delle serie più attese dell'autunno, con un'anteprima della seconda stagione di "Nord Sud Ovest Est-La leggendaria storia degli 883", serie Sky Original di Sydney Sibilia, arrivato insieme ai protagonisti Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli, ovvero Max Pezzali e Mauro Repetto sullo schermo, su Sky e in streaming su Now dal 9 ottobre. È il 1993 dei due amici: anno fondamentale per gli 883, gli otto nuovi episodi racconteranno la genesi del secondo e ultimo album della band di Pavia, nuovi amori, concerti, il mitico Jolly Blu, sogni che si realizzano e l'America. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Sibilia: in "Nord Sud Ovest Est" più risate con 883, ma si piange

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Nord Sud Ovest Est - La leggendaria storia degli 883 | Teaser Ufficiale

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