Il secondo e ultimo capitolo della serie sugli 883 sarà disponibile dal 9 ottobre su Sky e sulla piattaforma NOW. La serie ripercorre gli aspetti principali della band e la sua evoluzione nel corso degli anni. La narrazione si concentra sugli eventi salienti e sui momenti più significativi della carriera del gruppo musicale. La produzione si propone di offrire una panoramica completa, con interviste e immagini d’archivio.

La storia di Nord Sud Ovest Est riprenderà lì dove l'avevamo lasciata: con Max e Mauro che stanno coronando il sogno di essere primi in classifica nel 1993 anche se la vita delle popstar non è tutta rosa e fiori come si potrebbe pensare da fuori. Tra Max e Mauro, infatti, qualcosa inizia a cambiare: qual è il prossimo sogno? Intanto che se lo chiedono, il successo li porterà a muoversi nella scintillante Milano della moda e nell’America che sognavano da ragazzini anche se, una volta arrivati lì, dovranno chiedersi chi sono davvero e se riusciranno a rimanere amici. La serie, prodotta da Sky Studios e Groenlandia, società del Gruppo... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Nord Sud Ovest Est: il capitolo finale della serie Sky sugli 883 promette benissimo

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Nord Sud Ovest Est - La leggendaria storia degli 883 | Backstage Teaser Ufficiale | Sky Italia

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