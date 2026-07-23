Giulia Stabile ha scritto di aver trascorso tutto il tempo in camera, senza sentirsi bene. Attualmente si trova all’estero, lontana dall’Italia, per seguire il tour di Rosalía. La ballerina ha condiviso questo suo stato di vulnerabilità con i follower, aggiungendo che il padre le ha fatto un gesto molto significativo in quel momento.

Lontana dall’Italia ormai da diversi mesi per seguire il tour Lux di Rosalía, Giulia Stabile ha condiviso con i suoi follower un momento di particolare fragilità. La ballerina, impegnata nelle tappe sudamericane dello spettacolo, ha pubblicato su Instagram un lungo messaggio in cui ha raccontato di aver attraversato giorni difficili, segnati da un malessere che l’ha costretta a fermarsi. Attualmente in Cile, dopo aver già toccato numerosi Paesi dall’inizio della tournée partita a marzo dalla Francia, Giulia continuerà il viaggio con gli appuntamenti in Argentina, Brasile, Messico, Porto Rico e, infine, negli Stati Uniti. Un’esperienza professionale importante, ma anche un lungo periodo trascorso lontano dagli affetti più cari. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Non sono stata bene e sono rimasta tutto il tempo in camera”: lo sfogo di Giulia Stabile e il commovente gesto del padre

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Multi SubHe didn't warn his enemies, he just killed for his fiancee.

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Non sono stata bene: Giulia Stabile si lascia andare a un lungo sfogo, poi il dolce gesto del padre x.com

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