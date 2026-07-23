Giulia Stabile, ballerina nota in Italia, ha annunciato di non sentirsi bene, spiegando che il suo stato di salute è stato influenzato dal gesto del padre. La giovane si trova all’estero da mesi, lavorando con una famosa artista internazionale. La sua assenza da casa e le difficoltà legate alla lontananza sono state condivise pubblicamente. La ballerina ha riferito di aver attraversato momenti complicati, ma senza fornire dettagli specifici sulla natura del problema.

Essere lontani da casa per inseguire un sogno può regalare emozioni straordinarie, ma anche momenti di profonda nostalgia. Lo sa bene una Giulia Stabile, ballerine più amate della televisione italiana, che da mesi sta vivendo un’esperienza internazionale accanto a una delle più grandi popstar del panorama musicale mondiale. Tra un palco e l’altro, però, non tutto è semplice come può sembrare. Dopo aver attraversato diversi Paesi e aver conquistato il pubblico con le sue esibizioni, la giovane artista ha deciso di aprire il suo cuore ai follower. Attraverso un lungo messaggio pubblicato sui social ha raccontato di aver vissuto giorni... 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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© Caffeinamagazine.it - “Purtroppo non sono stata bene”. Giulia Stabile costretta così: il gesto del papà

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Rosalia dedica una canzone alla sua ballerina Giulia Stabile

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