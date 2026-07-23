Non solo terapie e controlli | dopo una diagnosi oncologica anche la salute psicologica ha bisogno di attenzione Fondazione Libellule Insieme offre un percorso gratuito di supporto online per donne con tumore al seno o ginecologico e per i loro caregiver Ecco cosa prevede e perché è importante

Da iodonna.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo una diagnosi di tumore al seno o ginecologico, le donne e i loro caregiver possono accedere a un percorso di supporto psicologico gratuito online. Il servizio, promosso dalla Fondazione Libellule Insieme, include sessioni di ascolto e consulenza mirate. La proposta si rivolge a chi affronta le sfide emotive legate alla malattia, offrendo un aiuto concreto nel gestire le ripercussioni psicologiche di questa esperienza.

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U na diagnosi di tumore segna quasi sempre un confine tra un prima e un dopo. Cambiano il corpo, le giornate, i progetti e il rapporto con il futuro. Ma mentre l’attenzione si concentra inevitabilmente su visite, interventi e terapie, la sofferenza psicologica può rimanere sullo sfondo, vissuta in silenzio dalla paziente e dalle persone che le stanno accanto. È da questa consapevolezza che nasce “ Rinascere con la mente”, il nuovo progetto di Fondazione Libellule Insieme, realtà impegnata nel sostegno alle donne colpite da tumore al seno e dell’apparato genitale. Grazie al contributo economico di Brico io e alla collaborazione con la piattaforma di psicoterapia FeelBetter, la Fondazione mette a disposizione colloqui psicologici online gratuiti per le pazienti oncologiche e i loro caregiver, dalla diagnosi fino alla fase della ripresa. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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Si parla di: Rinascere con la mente: il supporto psicologico per donne oncologiche e caregiver. È gratuito e online.

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