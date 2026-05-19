Kylie Minogue l’incubo del tumore al seno dopo 20 anni dalla diagnosi Le umiliazioni e la confessione | È ancora con me

A vent’anni dalla diagnosi di tumore al seno avuta nel 2005, la cantante australiana ha deciso di condividere nuovamente la sua esperienza. In un’intervista ha raccontato come il tumore abbia continuato a influenzare la sua vita, parlando anche delle difficoltà e delle umiliazioni affrontate nel corso degli anni. La cantante ha dichiarato che il problema è ancora presente nella sua mente e che la malattia rimane un ricordo costante.

A vent’anni dalla diagnosi, Kylie Minogue torna a parlare del tumore che le sconvolse la vita nel 2005. Lo fa in una docuserie in tre puntate prodotta da Netflix, dedicata al suo percorso umano e artistico. La popstar australiana, oggi 57 anni, ha raccontato che il peso emotivo di quella scoperta non l’ha mai abbandonata: «Da dove comincio? Shock», ricorda ripensando al giorno della diagnosi. «Stai cercando di capire qualcosa a cui non hai mai pensato prima. È un corso intensivo, profondo ed esteso, e ancora oggi è con me in molti modi». I primi anni di carriera e l’umiliazione davanti ai media. Nel racconto affidato al documentario, la cantante ripercorre anche gli anni più complicati della sua ascesa, quando il passaggio dalla soap Neighbours alla musica la espose a una pressione mediatica difficile da reggere. 🔗 Leggi su Open.online

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