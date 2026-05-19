Kylie Minogue l’incubo del tumore al seno dopo 20 anni dalla diagnosi Le umiliazioni e la confessione | È ancora con me

Da open.online 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A vent’anni dalla diagnosi di tumore al seno avuta nel 2005, la cantante australiana ha deciso di condividere nuovamente la sua esperienza. In un’intervista ha raccontato come il tumore abbia continuato a influenzare la sua vita, parlando anche delle difficoltà e delle umiliazioni affrontate nel corso degli anni. La cantante ha dichiarato che il problema è ancora presente nella sua mente e che la malattia rimane un ricordo costante.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

A vent’anni dalla diagnosi, Kylie Minogue torna a parlare del tumore che le sconvolse la vita nel 2005. Lo fa in una docuserie in tre puntate prodotta da Netflix, dedicata al suo percorso umano e artistico. La popstar australiana, oggi 57 anni, ha raccontato che il peso emotivo di quella scoperta non l’ha mai abbandonata: «Da dove comincio? Shock», ricorda ripensando al giorno della diagnosi. «Stai cercando di capire qualcosa a cui non hai mai pensato prima. È un corso intensivo, profondo ed esteso, e ancora oggi è con me in molti modi». I primi anni di carriera e l’umiliazione davanti ai media. Nel racconto affidato al documentario, la cantante ripercorre anche gli anni più complicati della sua ascesa, quando il passaggio dalla soap Neighbours alla musica la espose a una pressione mediatica difficile da reggere. 🔗 Leggi su Open.online

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Kylie Minogue: “Il cancro al seno è ancora con me”(Adnkronos) – La cantante australiana Kylie Minogue, 57 anni, ha rivelato che l’impatto emotivo della diagnosi di cancro al seno “è ancora con me...

Un'eccellenza nella cura del tumore al seno: la Chirurgia senologica compie 20 anni tra ricerca, umanizzazione e nuove tecnologieSottolinea la dottoressa Curcio: "L’importanza attribuita al benessere psico-fisico e alla qualità di vita non sono aspetti secondari ma parte...

kylie minogue kylie minogue l incuboNetflix svela la nuova docuserie su Kylie MinogueLa biografia, divisa in tre parti, debutterà sulla piattaforma streaming mercoledì 20 maggio. Tra le interviste esclusive, emergono le voci di Nick Cave e Jason Donovan ... milanofinanza.it

Kylie, Netflix svela la prima immagine della docuserie su Kylie MinogueLa vita e la carriera della popstar arriverà in streaming nel 2026 in una docuserie divisa in tre parti. Tra le interviste esclusive, i contributi di Nick Cave, Jason Donovan e Kylie stessa I fan di ... tg24.sky.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web