Tumore al seno in Lombardia nuovo percorso di screening gratuito | chi ne ha diritto
In Lombardia è stato introdotto un nuovo programma di screening gratuito dedicato alle donne che hanno già avuto un tumore al seno e hanno terminato il percorso di cura. La Regione ha messo a punto un protocollo specifico per rafforzare la prevenzione oncologica e monitorare la salute di queste pazienti. La misura mira ad offrire un controllo regolare e gratuito, con l’obiettivo di individuare eventuali recidive o nuove formazioni tumorali.
La Regione Lombardia rafforza la prevenzione oncologica con un nuovo protocollo dedicato alle donne che hanno avuto un tumore della mammella e hanno concluso il percorso di cura. La Giunta regionale, su proposta dell’assessore al Welfare Guido Bertolaso, ha approvato il rientro nello screening.🔗 Leggi su Quicomo.it
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