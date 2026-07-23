Il conto del Comitato “iostoconmarioroggero” con 50mila euro è stato sequestrato. Il denaro, raccolto tramite fondi, non sarebbe stato destinato a spese legali ma utilizzato per sottrarsi ai creditori. Un bonifico effettuato l’11 settembre 2024 verso un conto in Tunisia è al centro dell’indagine. La procura ha disposto il sequestro per verificare l’uso dei fondi e l’intenzione di evitare il pagamento dei debiti.

Quel bonifico effettuato l’11 settembre 2024 dal conto corrente del Comitato “iostoconmarioroggero” verso un conto in Tunisia intestato al gioielliere e alla moglie dimostra “il fatto che la provvista depositata su tale conto corrente non sia affatto destinata a sopperire alle spese della propria difesa e del procedimento, e, dunque alle finalità dichiarate del comitato “. Un trasferimento che, invece, dimostrerebbe “il pervicace e reiterato tentativo dello stesso di sottrarre le disponibilità di denaro a lui facenti capo alle garanzie dei creditori, in particolare al pagamento delle spese processuali “. È questo il motivo per il quale la prima sezione della Corte d’Assise d’Appello di Torino il 20 settembre del 2024 ha dato l’ok al sequestro conservativo delle somme spostate da Mario Roggero nel conto tunisino. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Non li usava per le spese legali, voleva sottrarli ai creditori”: ecco perché è stato sequestrato il conto di Roggero con 50mila euro della raccolta fondi

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