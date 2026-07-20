La procura generale di Torino ha sequestrato 50.000 euro da un conto tunisino intestato a un uomo e alla sua consorte. I fondi sono stati considerati come garanzia per le spese processuali. Il sequestro è stato effettuato il 20 luglio 2026.

Torino, 20 luglio 2026 – La procura generale di Torino ha sequestrato 50mila euro da un conto corrente tunisino intestato a Mario Roggero e alla moglie Mariangela Sandrone. Una somma versata con bonifico dall’iban del Comitato del Comitato "#iostoconmarioroggero" all’epoca del processo di appello a carico del gioielliere piemontese, in carcere da due giorni dopo la condanna definitiva in Cassazione, per aver ucciso due rapinatori in fuga dal suo negozio, ed averne ferito un terzo. La cifra è stata congelata dalla procura a titolo garanzia delle spese di giustizia dovute da Roggero, condannato anche a risarcire i familiari delle vittime per un totale di 480mila euro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Sequestrati 50mila euro a Mario Roggero: erano su un conto tunisino. “Garanzia per le spese processuali”

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Caso Mario Roggero, sequestrati 50mila euro su un conto estero del gioielliere e della moglieLa Procura generale di Torino ha sequestrato 50mila euro da un conto corrente estero intestato a un gioielliere e alla moglie.

Temi più discussi: Rapina di Grinzane, i risarcimenti alle famiglie delle vittime e anche al complice sopravvissuto; Roggero, il debito con le famiglie (pronte a pignorarlo). Con la pistola minacciò il fidanzato della figlia; Meloni e Salvini chiedono la grazia per il gioielliere Mario Roggero.

La procura generale di Torino rende noto ufficialmente di avere proceduto al sequestro conservativo di 50mila euro, a garanzia delle spese di giustizia, su un conto corrente estero intestato a Mario Roggero e alla moglie, Mariangela Sandrone. Lo scrive la pro x.com

Sequestrati 50mila euro a Mario Roggero: erano su un conto tunisino. Garanzia per le spese processualiLa Procura generale di Torino chiede e ottiene di congelare la somma versata al gioielliere dal Comitato #iostoconmarioroggero. Il commerciante piemontese, condannato per l’omicidio dei rapinatori, è ... quotidiano.net

Caso Mario Roggero, sequestrati al gioielliere condannato anche 50mila euro da un conto esteroLa Procura generale di Torino ha chiesto e ottenuto il sequestro di 50mila euro in via conservativa da un conto estero intestato al gioielliere Roggero ... fanpage.it

Roggero: nel 2024 tentó di donare il patrimonio immobiliare alla moglie. Bloccati anche 50.000€ bonificati su un conto Tunisino a lui intestato reddit