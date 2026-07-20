Roggero la Procura sequestra 50mila euro su un conto in Tunisia | A garanzia delle spese

Notizia in breve

La Procura generale di Torino ha sequestrato 50.000 euro su un conto corrente in Tunisia, intestato a un uomo e alla moglie. Il sequestro è stato effettuato come garanzia per le spese di giustizia. La somma è stata bloccata su un conto estero, e l’atto è stato comunicato ufficialmente. La decisione riguarda un procedimento in corso senza ulteriori dettagli sui motivi del sequestro.