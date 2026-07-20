Roggero la Procura sequestra 50mila euro su un conto in Tunisia | A garanzia delle spese
La Procura generale di Torino ha sequestrato 50.000 euro su un conto corrente in Tunisia, intestato a un uomo e alla moglie. Il sequestro è stato effettuato come garanzia per le spese di giustizia. La somma è stata bloccata su un conto estero, e l’atto è stato comunicato ufficialmente. La decisione riguarda un procedimento in corso senza ulteriori dettagli sui motivi del sequestro.
La Procura generale di Torino rende noto ufficialmente di avere proceduto al sequestro conservativo di 50.000 euro, a garanzia delle spese di giustizia, su un conto corrente estero intestato a Mario Roggero e alla moglie, Mariangela Sandrone. Lo si apprende da un comunicato della Procura stessa, volto a "chiarire la questione indicata genericamente in 'risarcimento danni'", dopo la condanna definitiva del gioielliere. "La Corte d'Assise di Asti, con sentenza confermata sul punto in appello, ha condannato, come sempre avviene in casi simili, Roggero Mario - specifica la Procura - al pagamento di una provvisionale pari a complessivi 480. 🔗 Leggi su Torino.repubblica.it
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