Durante il matrimonio, lo sposo si è lanciato nel vuoto di fronte agli invitati, trasformando la cerimonia in una scena da film di James Bond. Invece di un ingresso tradizionale, ha scelto di arrivare con un volo spettacolare, accompagnato da una colonna sonora da agente segreto. L’evento ha sorpreso tutti i presenti, catturando l’attenzione con un gesto audace e inatteso. Nessun dettaglio è stato fornito sui motivi o sulle modalità del lancio.

Niente ingresso classico con musica romantica e passi lenti verso l’altare. Per il suo matrimonio Maciej Mazurek ha scelto qualcosa di decisamente più spettacolare: un’arrivo degno di un film di James Bond, con tanto di volo nel vuoto, sorpresa per gli invitati e una colonna sonora da agente segreto. L’imprenditore polacco ha raggiunto la sua futura moglie Ola Nowak in modo decisamente fuori dagli schemi: agganciato a una teleferica, si è lanciato da una finestra della location del matrimonio, sorvolando gli ospiti increduli prima di arrivare davanti alla sposa. A rendere ancora più cinematografica la scena è stata la scelta musicale: in sottofondo risuonava “Skyfall”, il brano premio Oscar che accompagna uno dei capitoli più celebri della saga di 007. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Non dimenticherò mai quel momento”: lo sposo si lancia nel vuoto davanti agli invitati e trasforma le nozze in una scena da film di James Bond

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