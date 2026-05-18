Léa Seydoux, attrice francese, ha partecipato a due film in concorso a Cannes in questa edizione. In passato, è diventata nota soprattutto per il ruolo di Bond girl, distinguendosi da altre interpreti del personaggio. Attualmente, ha quarant’anni e ha lavorato in produzioni come Gentle Monster e L’inconnue, entrambi presentati alla rassegna cinematografica più celebre del mondo. La sua presenza in più film contemporaneamente è stata notata tra le operazioni più significative di questa edizione.

Quarant’anni. Due film in concorso a Cannes nella stessa edizione – Gentle Monster di Marie Kreutzer e L’inconnue di Arthur Harari. Sei minuti di standing ovation al Grand Théâtre Lumière. Léa Seydoux è ovunque in questi giorni. E non è un caso. Perché mentre Amazon MGM avvia ufficialmente i casting per il prossimo ciclo di film dedicati a James Bond, il nome di Léa Seydoux torna al centro della conversazione sull’eredità della saga. Perché se c’è un’attrice che ha già riscritto le regole di quell’universo, e delle donne di quell’universo, è lei. Non saranno panni semplici da portare per chi verrà dopo di lei. Se ora sono tutti concentrati... 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Mentre Cannes la applaude e il mondo cerca il nuovo James Bond, vi raccontiamo perché Léa Seydoux è stata una Bond girl diversa da tutte le altre

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Cinque minuti di standing ovation per Diego Luna a Cannes. reddit