Milano, 8 luglio 2026 – Daniela Miglietta sognava di calcare il palco del Festival di Sanremo. Mietta su quel palco non è soltanto salita, ma lì è stata premiata per aver vinto proprio il Festival di Sanremo (nel 1989 ha vinto la sezione ‘Nuove proposte’ e il Premio della Critica con il brano ‘Canzoni’, ndr). Da allora sono passati decenni, eppure ancora oggi quello della cantautrice rimane un nome attuale e seguito dal pubblico. I suoi ultimi due brani sono ‘Mille bugie’ e quella ‘Per avere me’ che è una sorta di diario. Mietta, ti saresti mai aspettata di arrivare sino a qui? "Assolutamente no, anche perché quello della musica è un mondo non facile da affrontare. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - Una vita da Mietta: i fan, Sanremo, Mia Martini e quel James Bond saltato per la paura di volare

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