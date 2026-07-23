Non ci sono più i Giochi del Commonwealth di una volta
La 23esima edizione dei Giochi del Commonwealth prende il via questa sera a Glasgow, in Scozia, con una cerimonia di apertura e alcune partite di bocce. L’evento si svolge ogni quattro anni e vede la partecipazione di diversi paesi che competono in varie discipline sportive. Rispetto alle edizioni passate, l’edizione di quest’anno si presenta come un evento multisportivo di dimensioni più ridotte, simile a un mini-olimpiade. La manifestazione durerà diversi giorni.
La 23esima edizione dei Giochi del Commonwealth inizia stasera, giovedì 23 luglio, con la cerimonia d’apertura e alcune partite di bocce. L’edizione di quest’anno è a Glasgow, in Scozia, e – a loro modo – i Giochi del Commonwealth sono delle piccole Olimpiadi: un grande evento multisportivo, quadriennale e con diversi paesi in gara tra loro. Ma sono del Commonwealth, tra paesi o altre entità territoriali che fanno parte dell’associazione di stati erede dell’Impero britannico. Sono soprattutto un grande evento che si sta rimpicciolendo, che fatica a trovare la sua dimensione e il suo senso. Il Commonwealth esiste dal 1926 e ne fanno parte 56 paesi, quasi tutti dell’ex impero coloniale britannico. 🔗 Leggi su Ilpost.it
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