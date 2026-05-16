Negli ultimi anni, le tregue tra le parti in conflitto sembrano perdere di efficacia rispetto al passato. La situazione tra Gaza e altre aree di tensione internazionale si caratterizza per la mancanza di pause durature, con frequenti escalation e riprese delle ostilità. Parallelamente, in zone di crisi come l’Ucraina, le attività diplomatiche sono influenzate da considerazioni mediatiche e strategiche. In questo scenario, le iniziative di alcune figure pubbliche sono spesso accompagnate da attenzione ai riflessi sui media, piuttosto che da interventi di risoluzione immediata.

Da Gaza all'Ucraina la diplomazia di Donald Trump è molto interessata agli effetti mediatici e poco alle conseguenze concrete Lo scorso fine settimana Russia e Ucraina hanno concordato uno strano cessate il fuoco. Sarebbe dovuto durare tre giorni, dal 9 all’11 di maggio, per consentire tra le altre cose al regime russo di tenere la sua annuale parata per celebrare la vittoria dell’Unione Sovietica nella Seconda guerra mondiale. Ma fin da subito, appunto, questo cessate il fuoco è stato inusuale. Non è stato quasi preceduto da negoziati tra le due parti. È stato annunciato sui social media dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che ha mediato tra russi e ucraini. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Non ci sono più i cessate il fuoco di una volta

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

L'ISRAELE HA VIOLATO IL CESSATE IL FUOCO DOPO NEMMENO 16 ORE

Sullo stesso argomento

Non ci sono più i Verdi di una voltaLe turbolenze degli ultimi anni sulla gestione del verde cittadino hanno lasciato degli strappi troppo ampi da ricucire.

"Non ci sono più gli inverni di una volta": l'analisi dei datiL’inverno meteorologico 2025-2026 si congeda, confermando, come si direbbe, che “non ci sono più gli inverni di una volta”.

Dal 17 aprile, data di avvio del cosiddetto #cessateilfuoco in #Libano, 22 bambini sono stati uccisi e 89 feriti negli attacchi israeliani. In media, più di 4 minori al giorno sono rimasti vittime della violenza. x.com

Trump: Cessate il fuoco resta, ma Iran ci ha provocatoSì, lo è. Ci hanno provocato oggi. Li abbiamo spazzati via. Hanno tentato una provocazione. Io la chiamo una sciocchezza. Vi farò sapere quando non ci sarà più un cessate il fuoco. Non avrete bisogno ... ilgiornale.it

A Gaza il fuoco non è cessatoNon chiamiamolo cessate il fuoco. È l’appello-denuncia che arriva da cinque organizzazioni umanitarie che, a sei mesi dall’inizio della tregua promossa-imposta da Donald Trump a Israele e Hamas con ... vita.it