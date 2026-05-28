Nomine&Poltrone Fabio Spaccasassi è il nuovo direttore generale di Authentica

Authentica ha annunciato l’ingresso di Fabio Spaccasassi come nuovo direttore generale, a partire dal 15 giugno.

Authentica annuncia l’ingresso, a partire dal 15 giugno, di Fabio Spaccasassi come direttore generale. Spaccasassi raccoglie il testimone da Antonio Giovanetti, che ha lasciato l’incarico per ragioni personali e al quale l’azienda rivolge un sentito ringraziamento per il lavoro svolto e per il. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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