Domenica 26, a San Nicola de Legistis (Limbadi) il concerto di uno dei gruppi più importanti e più longevi della musica pop in Italia, i Nomadi. Beppe Carletti e gli altri componenti della storica band (fondata nel 1963) si esibiranno nell’ambito della III Edizione della sagra dello stocco. A promuovere e organizzare l’associazione culturale Alighistos. San Nicola de Legistis si prepara ad accogliere i Nomadi: andranno in scena oltre 60 anni di storia che accompagna intere generazioni con le loro canzoni e i loro concerti. Il gruppo musicale (fondato il 13 giugno del 1963), guidato dallo storico fondatore Beppe Carletti (insieme al... 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Nomadi in concerto: grande attesa per lo storico evento a San Nicola de Legistis

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NOMADI in concerto a TORINO

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