Nomadi in concerto | grande attesa per lo storico evento a San Nicola de Legistis
Domenica 26 a San Nicola de Legistis si terrà il concerto dei Nomadi, uno dei gruppi più longevi della musica pop in Italia, fondato nel 1963. La band si esibirà durante la terza edizione della sagra dello stocco. L’evento si svolge nel Comune di Limbadi.
Domenica 26, a San Nicola de Legistis (Limbadi) il concerto di uno dei gruppi più importanti e più longevi della musica pop in Italia, i Nomadi. Beppe Carletti e gli altri componenti della storica band (fondata nel 1963) si esibiranno nell’ambito della III Edizione della sagra dello stocco. A promuovere e organizzare l’associazione culturale Alighistos. San Nicola de Legistis si prepara ad accogliere i Nomadi: andranno in scena oltre 60 anni di storia che accompagna intere generazioni con le loro canzoni e i loro concerti. Il gruppo musicale (fondato il 13 giugno del 1963), guidato dallo storico fondatore Beppe Carletti (insieme al... 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
NOMADI in concerto a TORINO
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