Bari | stasera il corteo storico di San Nicola Festa patronale

A Bari questa sera si svolge il corteo storico dedicato a San Nicola, festa patronale della città. L’evento inizia alle 18:00 con la processione e l’imbarco a Baia San Giorgio, seguito dal grande corteo storico che attraversa le vie del centro. La manifestazione coinvolge diverse figure in costumi d’epoca e rappresentazioni che ripercorrono la tradizione della festa. La giornata prosegue con vari appuntamenti e cerimonie religiose.

Il programma: 7 Maggio – Il grande Corteo Storico • 18:00 – Baia San Giorgio Processione e imbarco del quadro • 19:00 – Molo San Nicola Arrivo del quadro • 20:00 – Piazza Federico II di Svevia Partenza del Corteo Storico • 23:00 – Piazza San Nicola Arrivo del Corteo L'articolo proviene da Noi Notizie..🔗 Leggi su Noinotizie.it

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Processione di san Nicola di Bari 6 Dicembre 2025

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