Laureana di Borrello | per la festa di San Pasquale concerto gratuito dei Nomadi

Notizia in breve

Il 31 maggio, alle 21:30, Largo Belmonte a Laureana di Borrello ospiterà un concerto gratuito dei Nomadi, band simbolo della musica italiana nota per la loro lunga carriera e testi impegnati. La manifestazione si svolge in occasione della festa di San Pasquale. L’evento è aperto al pubblico e si svolgerà all’aperto.