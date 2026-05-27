Laureana di Borrello | per la festa di San Pasquale concerto gratuito dei Nomadi
Il 31 maggio, alle 21:30, Largo Belmonte a Laureana di Borrello ospiterà un concerto gratuito dei Nomadi, band simbolo della musica italiana nota per la loro lunga carriera e testi impegnati. La manifestazione si svolge in occasione della festa di San Pasquale. L’evento è aperto al pubblico e si svolgerà all’aperto.
Il prossimo 31 maggio, a partire dalle ore 21:30, Largo Belmonte di Laureana di Borrello ospiterà un concerto gratuito dei Nomadi, una delle band più emblematiche della musica italiana, conosciuta per la sua lunga carriera e i testi impegnati che hanno segnato più generazioni.La festa di San. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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