Automotive parte il noleggio sociale | previsto un canone di 100 euro al mese

Dopo due mesi dallo sblocco delle risorse, è stato presentato il programma di noleggio sociale per veicoli a basse emissioni. Il progetto prevede un canone mensile di 100 euro. La presentazione è avvenuta oggi presso il ministero delle Imprese e del Made in Italy, con la partecipazione del presidente dell’Automobile Club.

Due mesi dopo lo sblocco delle risorse, il Dpcm Automotive prende forma concreta. Il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso ha presentato oggi al Mimit, insieme al presidente dell’Automobile Club d’Italia Geronimo La Russa, il programma di noleggio sociale a lungo termine per veicoli a basse emissioni. La misura, sperimentale fino al 30 giugno 2030, è gestita congiuntamente da Mimit e Aci e si rivolge alle famiglie con Isee sotto i 30mila euro. Il meccanismo è semplice: noleggio di auto nuove immatricolate in Italia, categoria M1, omologazione almeno Euro 6 e non oltre 135 grammi di CO2 per chilometro. Contratto minimo di 36 mesi, canone di 100 euro al mese Iva inclusa, tetto di 12mila chilometri annui. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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