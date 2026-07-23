È stato avviato un programma di noleggio sociale a lungo termine che permette ai cittadini di avere un’auto nuova a 100 euro al mese. Le vetture sono di categoria Euro 6 e includono modelli ibridi, senza limitarsi alle sole auto elettriche. Il progetto si basa su una politica di neutralità tecnologica, con l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale e offrire un servizio accessibile. La proposta è gestita da un’associazione di automobili.

(LaPresse) “Oggi parte il noleggio sociale, un progetto per i cittadini che offre un’auto a 100 euro al mese, nuova, sicura, Euro 6. Un progetto per la neutralità tecnologica: ci saranno auto ibride, non ci limitiamo alle auto elettriche, guardiamo il risultato, ossia al basso impatto di inquinamento”. Lo ha detto il presidente il presidente dell’Automobile Club d’Italia, Geronimo La Russa, a margine della conferenza stampa di presentazione al Mimit del programma di noleggio sociale a lungo termine di autoveicoli a basse emissioni, previsto dal Dpcm Automotive, che sarà gestito da Aci. “Ci sarà un click day. Raccoglieremo le domande, ci sarà una graduatoria trasparente a cui i cittadini potranno accedere”, ha spiegato La Russa. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Noleggio sociale a lungo termine, Geronimo La Russa: "Aci al servizio dei cittadini"

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