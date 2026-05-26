Locauto ha annunciato il lancio di Locauto One+, un nuovo servizio di noleggio a lungo termine destinato a privati e partite Iva. L’offerta prevede tariffe con tagli diversi e costi di uscita fissi, per semplificare il processo di noleggio di auto e van. La società, con sede a Milano, torna così a proporre soluzioni più accessibili e flessibili rispetto alle opzioni precedenti.

Nel 1979 l'elefantino di Locauto iniziò a muovere i suoi primi passi nel mondo dell'automotive con una proposta mirata soprattutto sul leasing e sulle offerte di finanziamento e, successivamente, sul servizio di noleggio a lungo termine alla clientela aziendale. Ora, a distanza di 47 anni dal debutto sul mercato nazionale, sancito da una cena organizzata alla pizzeria Transatlantico di Milano in cui uno dei soci fondatori disegnò la celebre icona che ancora oggi accompagna tutte le attività del marchio, l'azienda è pronta a tornare alle origini con una strategia di rilancio basata principalmente sulla flessibilità e sull'innovazione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Locauto, noleggio a lungo termine: tagli diversi e costi di uscita fissi

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