Auto Locauto group torna a investire nel noleggio a lungo termine
Locauto Group ha annunciato il ritorno agli investimenti nel settore del noleggio a lungo termine. L'azienda, completamente italiana, continuerà a espandere la sua flotta e a rafforzare la presenza sul mercato nazionale. La decisione segue le precedenti strategie di crescita e si concentra su nuove acquisizioni e rinnovo dei veicoli. La società ha dichiarato che l’obiettivo è migliorare i servizi offerti ai clienti e aumentare la competitività nel settore.
(Adnkronos) – Locauto Group, azienda 100% italiana leader nel noleggio di auto e veicoli commerciali con oltre 110 uffici in tutta Italia, torna a investire nel noleggio a lungo termine e lo fa con il lancio, avvenuto oggi a Milano, di una business unit affidata a Pasquale Scognamiglio, head of long term rental division, che. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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