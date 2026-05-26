Auto Locauto group torna a investire nel noleggio a lungo termine

Notizia in breve

Locauto Group ha annunciato il ritorno agli investimenti nel settore del noleggio a lungo termine. L'azienda, completamente italiana, continuerà a espandere la sua flotta e a rafforzare la presenza sul mercato nazionale. La decisione segue le precedenti strategie di crescita e si concentra su nuove acquisizioni e rinnovo dei veicoli. La società ha dichiarato che l’obiettivo è migliorare i servizi offerti ai clienti e aumentare la competitività nel settore.