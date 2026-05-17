L’educazione digitale entra in classe? Ecco una proposta che arriva dalla Toscana | I divieti non bastano serve un’alleanza tra scuola famiglie e istituzioni per tutelare i minori

Una proposta dalla Toscana suggerisce di integrare l’educazione digitale nelle scuole, evidenziando che i divieti da soli non sono sufficienti. Secondo chi si occupa di salute mentale di bambini e adolescenti, è importante coinvolgere anche le famiglie e le istituzioni in un’alleanza per proteggere i minori. Le norme europee sono considerate utili, ma non bastano per affrontare le conseguenze del web sulla popolazione più giovane. La discussione si concentra sulla necessità di interventi più mirati nelle scuole.

Non bastano le regole europee, per quanto necessarie. A dirlo non è un tecnico informatico, ma chi ogni giorno osserva le conseguenze del web sulla salute mentale di bambini e adolescenti. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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