Docenti di ed motoria nella primaria tanti sovrannumerari in pochi anni Proposta per tutelare organico

Negli ultimi anni, molti insegnanti di educazione motoria nelle scuole primarie si sono trovati a passare da un'assunzione stabile a una condizione di sovrannumerari. La situazione ha portato a preoccupazioni tra i docenti e ha spinto il CAPDI a proporre misure volte a tutelare l'organico di questa figura professionale. Il problema si sta evidenziando come un cambiamento rapido e significativo per gli insegnanti coinvolti.

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