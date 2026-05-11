Docenti di ed motoria nella primaria tanti sovrannumerari in pochi anni Proposta per tutelare organico
Negli ultimi anni, molti insegnanti di educazione motoria nelle scuole primarie si sono trovati a passare da un'assunzione stabile a una condizione di sovrannumerari. La situazione ha portato a preoccupazioni tra i docenti e ha spinto il CAPDI a proporre misure volte a tutelare l'organico di questa figura professionale. Il problema si sta evidenziando come un cambiamento rapido e significativo per gli insegnanti coinvolti.
Ed. motoria alla primaria: il CAPDI interviene a tutela dei docenti che, nel giro di pochissimi anni, sta passando dalla gioia dell'assunzione alla trafila del sovrannumerario, con le conseguenze che ciò comporta. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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