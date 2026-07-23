Il ministro dell’Istruzione ha confermato il divieto di usare i cellulari in classe, affermando che gli studenti sono favorevoli e si stanno disintossicando. A settembre saranno avviati corsi dedicati ai insegnanti per implementare questa misura. La decisione fa parte delle strategie del governo per ridurre le distrazioni tecnologiche durante le lezioni. La misura riguarda tutte le scuole e mira a migliorare l’attenzione degli studenti in aula.

Divieto dei cellulari a scuola. In un’intervista pubblicata al Corriere della Sera, il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara è tornato sulle strategie del governo per limitare al massimo le distrazioni tecnologiche. Obiettivo: tutelare il benessere e le capacità di apprendimento degli studenti. La linea del dicastero sugli smartphone nelle aule non ammette deroghe. Il blocco è totale: coinvolge gli alunni fin dalle scuole primarie e arriva fino alle superiori, escludendo l’uso dei dispositivi anche per le normali attività didattiche. No ai cellulari in classe, studenti favorevoli. A giustificare una scelta così rigorosa ci sono i dati scientifici. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - No ai cellulari in classe, Valditara: “Gli studenti sono a favore, si stanno disintossicando”. A settembre corsi per i prof

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Scuola, Valditara lancia un appello alle famiglie: Non lasciate soli i ragazzi

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Giustissimo! Era ora! Ci stiamo finalmente svegliando?? regole e disciplina non hanno mai ucciso nessuno, anzi!! responsabilità degli studenti e dei genitori e basta con questa realtà al contrario! Se alla psicopatica #schlein non stabene ,fuori dai coglioni! x.com

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