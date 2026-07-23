Niente casco né assicurazione Sequestro del monopattino

In via Marconi, di notte, i carabinieri hanno fermato un minorenne che guidava un monopattino elettrico a velocità sostenuta. Il giovane non indossava casco né giubbino ad alta visibilità. È stato applicato una multa e il monopattino è stato sequestrato. Il mezzo non aveva assicurazione.

SPOLETO - In monopattino senza casco e senza assicurazione, multa e sequestro del mezzo per un minorenne. I fatti sono avvenuti in via Marconi, quando di notte i carabinieri hanno intercettato un minorenne che stava procedendo a velocità sostenuta a bordo di un monopattino elettrico, senza indossare il casco né il giubbino ad alta visibilità. I successivi controlli hanno permesso di accertare che il mezzo era sprovvisto di targa e della copertura assicurativa obbligatoria. In considerazione delle nuove disposizioni del Codice della strada, entrate in vigore di recente, i militari hanno contestato le relative infrazioni e hanno proceduto al sequestro amministrativo del veicolo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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