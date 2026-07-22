Pavia monopattino travolto da un' auto | muore 16enne girava senza casco né luci

Da ilmessaggero.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un ragazzo di 16 anni è morto in un incidente stradale in località Cardazzo, nel Pavese. Stava percorrendo una strada in monopattino senza casco né luci quando è stato investito da un'auto poco prima della mezzanotte di martedì. Il giovane, di origine libica e residente a Stradella, è stato travolto mentre circolava in zona. La vittima non indossava dispositivi di sicurezza e l’incidente è avvenuto in Oltrepò Pavese.

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E' stato travolto da un'auto mentre, ieri notte, percorreva in monopattino una strada in Oltrepò Pavese. Un ragazzo di 16 anni, libico e residente a Stradella, è morto in un incidente stradale poco prima della mezzanotte di martedì 21 luglio in località Cardazzo a Bosnasco, nel Pavese. Il giovane era alla guida di un monopattino privo di luci e senza casco e stava andando verso Stradella, quando è stato travolto da un'auto che andava nella stessa direzione guidata da un 73enne di Bosnasco. L'impatto è stato violentissimo. I carabinieri di Stradella hanno avviato gli accertamenti sulla dinamica dell'incidente.... 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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