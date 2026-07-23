Un ragazzo di sedici anni è morto dopo essere stato investito mentre si trovava in sella a un monopattino senza luci né casco. L'incidente è avvenuto durante la notte, nel centro di una città. Il giovane aveva appena iniziato un corso professionale presso un istituto scolastico locale. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma le ferite riportate si sono rivelate fatali. La polizia sta indagando sulle cause dell’incidente e sulla dinamica dell’impatto.

Si era iscritto a un corso professionale all’Istituto Santachiara di Stradella. Ma il suo futuro si è tragicamente interrotto nella notte, travolto da un’auto mentre percorreva la Statale su un monopattino elettrico, non solo senza targa e copertura assicurativa, ma pure privo di luci e anche senza indossare casco e giubbotto o bretelle catarifrangenti. Mohamed Ahmed Kholif Salah aveva solo 16 anni. Originario della Libia, era residente a Stradella, dove anche l’altra notte stava facendo rientro a casa dalla famiglia. Mancavano pochi minuti alla mezzanotte, tra martedì e ieri, quando sono scattate le richieste d’intervento al 112, con la centrale operativa di Areu (Agenzia regionale emergenza e urgenza) che per la riferita gravità dell’accaduto ha inviato sul posto in codice rosso due ambulanze e l’auto medica con il rianimatore a bordo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Morte in monopattino. Senza luci né casco. Travolto a sedici anni

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Sul monopattino contro auto: a Milano morto un 19enne

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