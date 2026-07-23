Durante un’assemblea dei lavoratori presso uno stabilimento in provincia di Ancona, i rappresentanti sindacali hanno dichiarato che nessun accordo verrà firmato senza la garanzia del mantenimento dei posti di lavoro. L’incontro si è svolto dopo scioperi e ha coinvolto i segretari nazionali di Fiom e Fim, che hanno partecipato alla discussione con i lavoratori. Lo stabilimento, coinvolto in una possibile chiusura, è stato oggetto di attenzione nelle ultime settimane.

"Non ci sarà alcun accordo che non preveda il mantenimento dei posti di lavoro". È quanto è emerso, dopo gli scioperi, all’assemblea dei lavoratori dello stabilimento di Cerreto d’Esi (Ancona) della Electrolux - a rischio chiusura - svoltasi ieri con i segretari nazionali di Fiom, Barbara Tibaldi (foto), e della Fim, Massimiliano Nobis. I sindacalisti hanno informato i lavoratori sullo stato della vertenza che prevede, secondo il Piano della multinazionale svedese, la chiusura del sito cerretese e 170 esuberi diretti. Una trattativa che riprenderà il 3 settembre con la quarta riunione del tavolo tecnico aperto al ministero delle Imprese e del Made in Italy. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Niente accordi senza difesa del lavoro"

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