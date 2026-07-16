Gli Stati Uniti stanno negoziando accordi con alcuni paesi del Golfo per evitare il pagamento di pedaggi sullo stretto di Hormuz. La strategia americana appare confusa, tra tentativi di mantenere alleati nella regione e rischi di indebolimento delle proprie posizioni. La regione resta cruciale per il traffico di petrolio, ma il mantenimento di un equilibrio tra le parti si scontra con tensioni e incertezze. La gestione delle relazioni diplomatiche si svolge in un quadro di continui aggiustamenti e negoziati.

Lo scacco strategico da un lato, le opportunità future dall’altro: l’America resta una grande potenza anche perché ogni contesto ove è impegnata non necessariamente è avulso dagli altri, e nel quadro delle conseguenze della Terza guerra del Golfo va sottolineato che Washington intende utilizzare la risposta alla fragilità del cessate il fuoco con l’Iran, sempre più sfidato da raid e contro-raid, per testare la capacità americana di amplificare le sue posizioni nella partita a scacchi col rivale cinese. La grande competizione Washington-Pechino si esplicita su molti fronti e ha diversi laboratori d’attuazione. Il tema energetico e del Golfo... 🔗 Leggi su It.insideover.com

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© It.insideover.com - Accordi col Golfo e niente pedaggi, la confusa strategia Usa su Hormuz

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