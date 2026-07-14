Il presidente degli Stati Uniti ha annullato l’ipotesi di imporre una tassa del 20% sulle merci in transito nello Stretto di Hormuz. Al suo posto, si punta a raggiungere accordi con i Paesi del Golfo per favorire nuovi investimenti da parte degli alleati nella economia americana. La decisione segue le discussioni sulle possibili misure di controllo del transito nel punto strategico. Nessun dettaglio è stato fornito su eventuali accordi specifici o tempistiche.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump fa marcia indietro sull’ipotesi di introdurre un pedaggio del 20% sulle merci in transito nello Stretto di Hormuz; preferendo un accordo basato su nuovi investimenti da parte degli alleati del Golfo nell’economia americana. La questione è stata al centro delle dichiarazioni rilasciate nello Studio Ovale durante l’incontro bilaterale con il premier iracheno Ali Faleh al-Zaidi. Trump ha spiegato che diversi leader della regione lo avrebbero contattato dopo l’annuncio della proposta, chiedendo un approccio differente. “Re ed emiri, e tutte le persone che conosciamo e amiamo, mi hanno chiamato”, ha raccontato il presidente americano, riferendosi ai leader dei Paesi del Golfo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Segui gli aggiornamenti su Trump.

© Secoloditalia.it - Trump fa marcia indietro su Hormuz: niente tassa del 20%, ma accordi con i Paesi del Golfo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

CRISI HORMUZ: EUROPA FUORI DA OGNI LOGICA | NIENTE GAS RUSSO

Notizie e thread social correlati

Trump: "Accordi commerciali con i Paesi del Golfo al posto della tassa del 20%". E i prezzi del petrolio frenano dopo il 'ripensamento' del tycoonIl presidente degli Stati Uniti ha annunciato di aver deciso di sostituire la tassa del 20% con accordi commerciali e di investimento con i Paesi del...

Trump: ‘Accordi con i Paesi del Golfo al posto della tassa del 20%’. Annunciato anche il blocco navale contro l’IranIl presidente degli Stati Uniti ha annunciato che al posto di una tassa del 20% si stipuleranno accordi con i Paesi del Golfo.

Temi più discussi: Iran. Lo Stretto di Hormuz riaccende lo scontro tra Washington e Teheran; Il punto alle 9; Teheran: Stop ad accordo se Usa non rispetteranno impegni. La preoccupazione dell’Ue; Trump insiste: Mille missili pronti contro l'Iran, Teheran rilancia: Serve marcia indietro degli Usa.

Cosa ne pensi del fatto che Trump indichi che il MOU con l'Iran è finito? reddit

Stretto di Hormuz, Trump fa marcia indietro sui pedaggiDopo l’annuncio di ieri relativo a una tassa di passaggio per le navi, il presidente degli USA ha già annunciato un cambio di rotta. tio.ch

Hormuz: Trump conferma il blocco all'Iran ma fa marcia indietro sulla tariffa del 20 per centoIl presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha confermato il ripristino del blocco navale nei confronti dell'Iran nello Stretto di ... agenzianova.com