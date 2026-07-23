Nel quartiere di Redona sono disponibili 23 posti e in Colognola altri 10, per un totale di 33 posti convenzionati nei nidi d’infanzia. La conferma di questa misura riguarda il triennio dal 2026 al 2029. La decisione si basa sulla necessità di offrire servizi di accoglienza in aree dove non sono presenti strutture comunali. La delibera è stata approvata per garantire continuità a queste opportunità.

LA DELIBERA. Disponibili 23 posti a Redona e 10 a Colognola: «Misura importante in quartieri dove non sono presenti strutture comunali». Il Comune di Bergamo ha confermato anche per il triennio educativo dal 2026 al 2029 i 33 posti per i nidi d’infanzia convenzionati nei quartieri di Redona e Colognola. «Garantiamo continuità a un’offerta che negli anni ha dimostrato di essere importante per molte famiglie, soprattutto in quartieri dove non sono presenti strutture comunali. Il nostro obiettivo è assicurare a ogni bambina e a ogni bambino l’opportunità di accedere a un percorso educativo di qualità fin dai primi anni di vita, sostenendo allo stesso tempo i genitori nella conciliazione tra lavoro e cura», ha dichiarato l’assessora ai Servizi per l’infanzia, educativi e scolastici, Marzia Marchesi. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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© Ecodibergamo.it - Nidi d’infanzia, il Comune di Bergamo conferma 33 posti convenzionati per tre anni

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