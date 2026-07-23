Bergamo confermati per il prossimo triennio i 33 posti convenzionati nei nidi d’infanzia

Il Comune di Bergamo rafforza il proprio impegno a favore delle famiglie e della prima infanzia confermando, anche per il triennio educativo 20262027, 20272028 e 20282029, i 33 posti nei nidi d’infanzia convenzionati presenti nei quartieri di Redona e Colognola. La delibera approvata in Giunta prevede l’acquisto di 23 posti presso il nido d’infanzia Femì, gestito dalla Cooperativa La Fenice a Redona, e di 10 posti presso il nido “Il Bosco delle Coccole”, dell’Associazione Asilo Infantile di Colognola, garantendo così una risposta concreta alla domanda di servizi educativi nei due quartieri. L’intervento si inserisce nella strategia... 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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Pubblicata la graduatoria definitiva per i posti ai nidi d'infanzia dell'Unione ValderaOggi, 28 maggio, è stata pubblicata la graduatoria definitiva per l’accesso ai nidi d’infanzia dell’Unione Valdera per l’anno educativo 2026/2027.

Temi più discussi: L’Atalanta pareggia 1-1 nel test serale contro il Mantova: gol di Samardzic e Cajazzo; MANOWAR – Due date a Bergamo alla ChorusLife Arena; Leonessa Brescia nel girone A di Serie B: confermati i derby con Lumezzane e Orzinuovi; Città Alta, da settembre nuove regole per i parcheggi dei lavoratori serali.

Nidi d’infanzia, il Comune di Bergamo conferma 33 posti convenzionati per tre anniDisponibili 23 posti a Redona e 10 a Colognola: Misura importante in quartieri dove non sono presenti strutture comunali. ecodibergamo.it

Bergamo, confermati per il prossimo triennio i 33 posti convenzionati nei nidi d’infanziaVia libera della Giunta ai posti nei quartieri di Redona e Colognola: prosegue l’investimento per ampliare l’offerta educativa e sostenere le famiglie della città ... bergamonews.it