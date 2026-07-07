Il Comune non alzi le tariffe di nidi e scuole dell’infanzia

Il Comune ha confermato di non aumentare le tariffe per nidi e scuole dell’infanzia, nonostante i miglioramenti come la riduzione delle liste d’attesa, l’aumento dei posti per i lattanti e l’apertura di tre nuovi nidi. La Uil di Ravenna ha espresso invece una posizione contraria a qualsiasi incremento delle tariffe. La decisione del Comune riguarda quindi esclusivamente la stabilità dei costi per le famiglie, senza prevedere aumenti nelle tariffe dei servizi educativi.

Bene "la riduzione delle liste d’attesa, l’incremento dei posti per i lattanti e la nascita di tre nuovi nidi". Ma "al contempo la Uil di Ravenna esprime una netta e ferma contrarietà a qualunque ipotesi di aumento delle tariffe". Così il sindacato commenta la revisione del sistema tariffario dei servizi educativi per la fascia 0-6 anni annunciata dal Comune di Ravenna per il prossimo anno educativo 20262027. Le linee di indirizzo sono state illustrate in commissione consiliare e ora sono pronte ad approdare in consiglio comunale. La Uil "da un lato riconosce il valore degli investimenti sul territorio", con provvedimenti come "la riduzione delle liste d’attesa, l’incremento dei posti per i lattanti e la nascita di tre nuovi nidi grazie ai fondi Pnrr", così come "la scelta di innalzare la soglia Isee per l’esenzione totale da 4. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Il Comune non alzi le tariffe di nidi e scuole dell’infanziaBene la riduzione delle liste d’attesa, l’incremento dei posti per i lattanti e la nascita di tre nuovi nidi. msn.com