I Vigili del Fuoco di Avellino hanno chiarito che gli interventi di rimozione di nidi di vespe e calabroni vengono effettuati esclusivamente in situazioni di reale emergenza.

Tempo di lettura: 2 minuti i Vigili del Fuoco del comando di Avellino hanno diffuso alcune importanti puntualizzazioni in merito agli interventi di bonifica da nidi di vespe e calabroni. La comandante Alessandra Rilievi h a specificato che il p ersonale del Corpo interviene unicamente di fronte a situazioni di effettivo e immediato pericolo, con l’obiettivo di evitare chiamate non urgenti che rischiano di sottrarre risorse preziose ai reali soccorsi tecnici d’emergenza. L’azione dei Vigili del Fuoco non si applica mai alle api, in quanto specie protetta per la quale è necessario contattare gli apicoltori di zona. Per quanto riguarda vespe e calabroni, la bonifica viene effettuata soltanto se la presenza dei nidi costituisce una minaccia diretta e non altrimenti gestibile. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Nidi di vespe e calabroni, i Vigili del Fuoco: “Interventi solo per reali emergenze”

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Nidi di vespe e calabroni, filtro alle chiamate dei Vigili del Fuoco

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