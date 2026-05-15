Nella giornata di ieri, i Vigili del Fuoco hanno ricevuto circa 60 interventi a causa di pioggia intensa e grandine su varie zone del territorio. Le chiamate sono state numerose e simultanee, richiedendo un rapido coordinamento tra i soccorritori. Le aree più colpite dalla grandine sono state quelle di campagna e le zone vicine ai centri abitati, dove si sono registrate danni a strutture e veicoli. La maggior parte degli interventi ha riguardato la rimozione di detriti e la messa in sicurezza di edifici.

? Punti chiave Come hanno gestito i soccorritori l'ondata di chiamate simultanee?. Quali zone del territorio sono state le più colpite dalla grandine?. Perché le infrastrutture locali hanno faticato a gestire il deflusso idrico?. Dove si concentrano i rischi di instabilità del terreno dopo la pioggia?.? In Breve Picco di criticità registrato giovedì 14 maggio intorno alle ore 21:45.. Otto unità operative isontine e una squadra di Trieste hanno gestito l'emergenza.. Sessanta richieste di soccorso hanno messo sotto pressione le infrastrutture del goriziano.. Monitoraggio in corso per rischi di saturazione del suolo e stabilità stradale.. Sessanta interventi dei Vigili del Fuoco registrati nella serata di ieri nel territorio del goriziano, colpito da una violenta ondata di pioggia intensa e grandine che ha messo in difficoltà la zona. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Goriziano, 60 interventi dei Vigili del Fuoco per pioggia e grandine

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PIOGGE TORRENZIALI IN FVG: CROLLA UN’ABITAZIONE, DECINE DI INTERVENTI DEI VIGILI DEL FUOCO

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